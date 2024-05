Europei Under 17 - Camarda e Liberali stendono 2-0 la Slovacchia | Italia ai quarti

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’batte anche ladopo la Polonia e con due vittorie su due stacca il pass per idegli17. Ad Achna finisce 2-0 in favore della squadra del ct Massimiliano Favo si presenta con Francesco(autore di una splendida marcatura), all’esordio nella competizione dopo aver scontato un turno di squalifica nella gara inaugurale contro la Polonia. Nell’altra partita del girone finisce 2-2 tra Svezia e Polonia, un pareggio che consegna ai nostri ragazzi anche la certezza della prima posizione in classifica. RISULTATI E CLASSIFICHE LA PARTITA La, però, parte con le idee molto chiare: pressione alta e subito alla ricerca del recupero del pallone. L’nei primi minuti spesso va in difficoltà nell’uscire dalla propria metàcampo, ma quando riesce nell’intento trova spazi enormi. Al 9? Cama si invola sulla sinistra ma non riesce ad arrivare al tiro, mentre al 20? è Mosconi sempre sulla stessa corsia ad andarsene in velocità e servire, il quale non riesce però a trovare lo specchio della porta.

Alle 17:00 di oggi, venerdì 24 maggio, l’Italia sfiderà la Slovacchia in occasione della seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 17. La fase finale del torneo continentale (l’unico mai vinto da una squadra azzurra a livello giovanile) riparte con i ragazzi di Massimiliano Favo a quota tre punti dopo la vittoria sofferta per 2-0 contro la Polonia. sportface

