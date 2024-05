Europei Under 17 - Camarda e Liberali show! Italia ‘trainata’ dai rossoneri

Alle 17:00 di oggi, venerdì 24 maggio, l’Italia sfiderà la Slovacchia in occasione della seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 17. La fase finale del torneo continentale (l’unico mai vinto da una squadra azzurra a livello giovanile) riparte con i ragazzi di Massimiliano Favo a quota tre punti dopo la vittoria sofferta per 2-0 contro la Polonia. sportface

Alle 17:00 di oggi, venerdì 24 maggio, l’Italia sfiderà la Slovacchia in occasione della seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 17. La fase finale del torneo continentale (l’unico mai vinto da una squadra azzurra a livello giovanile) riparte con i ragazzi di Massimiliano Favo a quota tre punti dopo la vittoria sofferta per 2-0 contro la Polonia. sportface

L’Italia batte anche la Slovacchia dopo la Polonia e con due vittorie su due stacca il pass per i quarti degli Europei Under 17. Ad Achna finisce 2-0 in favore della squadra del ct Massimiliano Favo si presenta con Francesco Camarda (autore di una splendida marcatura), all’esordio nella competizione dopo aver scontato un turno di squalifica nella gara inaugurale contro la Polonia. sportface

Camarda fa sognare l’Italia: con la Slovacchia gol alla Van Basten - Camarda fa sognare l’Italia: con la Slovacchia gol alla Van Basten - europei under 17, gli azzurini di Favo si qualificano ai quarti di finale vincendo il girone C: gol favoloso del gioiello del Milan ... tuttosport

Perché il Milan punta su Fonseca per il dopo Pioli - Perché il Milan punta su Fonseca per il dopo Pioli - Milano, 24 maggio 2024 – Il Milan punta forte su Fonseca dopo l'addio a Pioli. Come nel caso di Lopetegui, un nome che non scalda la piazza. Non come avrebbe fatto Conte, o al limite De Zerbi. Ma la s ... msn

U-17, Lamine Ballo: "Se ho esordito in Nazionale, è grazie all'Inter. Crede moltissimo in me" - U-17, Lamine Ballo: "Se ho esordito in Nazionale, è grazie all'Inter. Crede moltissimo in me" - Mercoledì scorso, Lamine Ballo ha griffato con un assist il suo esordio assoluto nella Nazionale italiana under 17, vittoriosa 2-0 contro la Polonia nel match ... fcinternews