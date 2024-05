Europee | Weber - ' Afd neonazista e Salvini e Le Pen l' hanno aiutat - governo partner affidabile'

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Per il Ppe è sempre stato chiaro che Alternative für Deutschland è un partito neo-nazista. L'Afd vuole distruggere la mia Europa cristiano-democratica. Le Pen ereso forte l'Afd perché negli ultimi anni visempre collaborato dando la percezione di un riconoscimento a livello europeo". Lo afferma Manfred, presidente del Partito Popolare Europeo e capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, in un'intervista al Corriere della Sera.vede nelle prossime elezioni"una svolta storica e gli elettori devono rendersi conto che nulla è automaticamente garantito". Per lui, "ha contribuito al processo di crescita dell'Afd in Europa e in Germania. Oraè piuttosto isolato in Europa, votare per lui è uno spreco perché la Lega non ha alcuna influenza. Deve essere chiaro che Le Pen è finanziata dalla Russia e Viktor Orbán dalla Cina.

Identità & Democrazia (I&D) ha deciso di cacciare AfD dal suo gruppo all’Europarlamento. L’esclusione, «con effetto immediato», è stata decisa oggi, 23 maggio, dall’Ufficio di presidenza del gruppo. Nella nota, diffusa in Italia dallo staff di Matteo Salvini, si legge: «Il gruppo I&D non vuole più essere associato agli incidenti che hanno coinvolto Maximilian Krah, capolista dell’AfD per le elezioni europee». open.online

