Europee - Varacalli | Porterò il Sud in Europa | basta disuguaglianz - serve unità

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è fermento per queste ultime settimane di campagna elettorale per le edizioni, le cui votazioni ci saranno l’8 e 9 giugno. Sono tanti i temi che interessano al Sud, e per saperne di più, la redazione di Anteprima 24 ha contattato Pino, già sindaco di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, nonché attuale membro della commissione di rappresentanza degli enti locali a Bruxelles. “L’non può girarsi dall’altra parte: il Sud dev’essere protagonista” “Noi siamo una terra di frontiera, e abbiamo ancora enormi difficoltà, e l’non può ignorare le istante di interi territori che hanno difficoltà. Alcune nazioni non possono disinteressarsi dei problemi di una nazione amica, europea. Ritengo, che per le mie esperienze pregresse, di avere le giuste carte per poter portare certe istanze in“. “delocalizzazione delle industrie:un sistema fiscale uguale per tutti”, che si candiderà nella circoscrizione meridionale per Stati Uniti d’, parla anche dei diversi regimi fiscali nelle diverse nazioni: “L’Euro deve espandersi, secondo me, affinché si possa avere un regime fiscale equiparato a tutte le nazioni.