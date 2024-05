Europee - Schlein | espulsione Afd operazione ipocrita di facciata

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 mag. (askanews) – “A me sembrano operazioni ipocrite di. Non vedo le differenze tra le dichiarazioni folli di Afd sulle Ss e quelle di Eric Zemour, razzista, misogeno, omofobo, fan di Putin, che Meloni ha accolto a braccia aperte dentro la famiglia europea che presiede”. Così Elly, segretaria del pd, in un’intervista ai quotidiani del Gruppo Nem, sull’degli estremisti di Afd da parte di Salvini e Le Pen nella prospettiva di un Governo di Centrodestra. “Io sono andata a Berlino insieme a Sholtz e a tutto il Pse ad assumere un impegno solenne che noi mai faremo alleanze o coalizioni con dentro Id (il gruppo di Salvini e Le Pen) o Ecr (i Conservatori di Meloni), perché non vediamo differenze tra questi nazionalisti. Per noi la posizione è molto chiara ed è grave che Von der Leyen abbia lasciato ambiguità sulla possibilità di allargare l’alleanza della prossima commissione Ue”, ha specificato la leader Dem che questa sera arriverà in Veneto, per un incontro elettorale a Verona L'articolo proviene da Ildenaro.

