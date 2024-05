Europee - perché la mancanza di una legge elettorale uguale in tutta l’Ue è un problema

(Di venerdì 24 maggio 2024) Per le elezioninon esiste unaapplicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione. Unaper tutti. Anzi, ogni Paese fa “a modo suo”. L’unico metodo comune è l’uso del sistema proporzionale puro, per cui ogni partito ottiene un numero di rappresentanti che rispecchia esclusivamente il proprio risultato, il che disincentiva fortemente le coalizioni tra partiti. In Italia ci sono cinque circoscrizioni macro-regionali: Nord Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia), Nord Est (Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia), Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio), Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia) e Isole (Sicilia e Sardegna). Nel nostro Paese è prevista una soglia di sbarramento al 4 per cento a livello nazionale, nonostante periodicamente si discuta sull’opportunità di abbassarla o rimuoverla direttamente.

