Europee - Lupi | Noi moderati e FI insieme arrivano a doppia cifra

Il simbolo di Forza Italia con il tradizionale tricolore in primo piano sovrastato dalla scritta Partito popolare europeo con la dicitura Noi moderati in basso e al centro “Berlusconi presidente”. Ecco il nuovo logo presentato alla stampa da Antonio Tajani, numero uno azzurro, annunciando l’accordo con il movimento centrista guidato d Maurizio Lupi ella europee. secoloditalia

Bergamo. Noi Moderati e Forza Italia per la prima volta insieme in una città capoluogo. Bergamo capofila di questo esperimento destinato, grazie alle logiche nazionali e regionali, a prendere piede anche in altre città italiane.

bergamonews