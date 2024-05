Europee | da riforme a lavoro - a Trento il duello mancato tra Schlein e Meloni**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Ilin tv, oggi si è riproposto come sfida a distanza al Festival dell'Economia didove Giorgia Meloni e Ellysi sono alternate, a stretto giro nel pomeriggio, sul palco della manifestazione. La forma è meno intensa e 'spettacolare' rispetto a quella del faccia a faccia, ma il botta e risposta, le distanze e le visioni alternative si sono comunque squadernate: dal premierato alpassando per il redditometro e il Superbonus. Sull'attacco di Meloni è dritto al Pd. "Ringrazio la segretaria del Pdper ricordarci i disastri che la sinistra al governo in 10 anni ha portato in Italia. E' vero che i salari crescono meno di quanto crescano in Francia" ma "negli anni precedenti al Covid i salari diminuivano dell'1,5% mentre in Germania aumentavano del 16% e in Francia del 9%. Può chiedere questo alla segretaria del Pd, cosa pensa dei risultati portati sui salari dalla sinistra al governo".