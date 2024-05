Europee - Ahk Italien | Per imprese italo-tedesche priorità competitività e transizione

AHK Italien: positivo l'Outlook per le aziende tedesche in Italia, migliorano le previsioni per i prossimi dodici mesi - AHK italien: positivo l'Outlook per le aziende tedesche in Italia, migliorano le previsioni per i prossimi dodici mesi - La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK italien) ha presentato i risultati per l'Italia dell'ultimo "AHK World Business Outlook", un sondaggio condotto ad aprile sulle aspettative di business dell ... businesscommunity

Stipendi, stangata al Sud - Stipendi, stangata al Sud - Per le imprese stangata di 1100 euro in media per dipendente: si rischia la fuga dal Sud delle aziende dove il costo del lavoro è più basso ... quotidianodelsud

Sparranking in Italien: Die kleinsten Provinzen erweisen sich als die tugendhaftesten. Der Süden hat Probleme - Sparranking in italien: Die kleinsten Provinzen erweisen sich als die tugendhaftesten. Der Süden hat Probleme - Sparranking in italien: Die kleinsten Provinzen erweisen sich als die tugendhaftesten. Der Süden hat Probleme 2 Minuten vor Europäische Verteidigung „Entscheidend, aber allein reicht es nicht: Die ... firstonline.info