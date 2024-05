Europa League 2023 2024 - top 11 con 4 atalantini e 2 romanisti Lookman il gol più bello

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’Uefa, tramite i suoi osservatori tecnici, ha decretato i dieci gol più belli della UEFA/24. Al primo posto della lassifica c’è il secondo gol della finale messo a segno da Ademoladell’Atalanta contro il Leverkusen. Sul podio anche il gol in acrobazia di Pierre-Emerick Aubameyang del Marsiglia contro l’Ajax e la rete di Mohammed Kudus nella vittoria casalinga del West Ham per 5-0 sul Friburgo. L’11 della competizione è invece il seguente: il portiere è Mile Svilar (Roma); i difensori Gianluca Mancini (Roma), Jonathan Tah (Leverkusen) e Berat Djimsiti (Atalanta); i centrocampisti Jeremie Frimpong (Leverkusen), Teun Koopmeiners (Atalanta), Granit Xhaka (Leverkusen) e Matteo Ruggeri (Atalanta); gli attaccanti Florian Wirtz (Leverkusen); Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) e Ademola(Atalanta). SportFace. .

Si è concluso con un incredibile 2-3 il primo match della 38ª giornata del campionato di Serie A tra Cagliari e Fiorentina. Emozioni forti all’Unipol Domus per l’ultima presenza di Claudio Ranieri sulla panchina dei sardi. calcioweb.eu

Bergamo. Non capita di certo tutti i giorni che il primo cittadino di un capoluogo di provincia si “inchini” alla squadra della sua città. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha trovato le parole forse più adatte a descrivere il meraviglioso rapporto tra l’Atalanta e la città orobica. bergamonews

L’Atalanta ha fatto impazzire milioni di tifosi e sul web è diventato virale il video dell’esultanza dell’ex calciatore Glenn Stromberg. Il club nerazzurro è stato protagonista di una vera e propria impresa a Dublino in finale di Europa League: la gara contro il Leverkusen si è conclusa sul 3-0 e il club nerazzurro ha alzato il primo trofeo europeo della sua storia. calcioweb.eu

Salutato il Bologna dopo averlo portato in Champions, il tecnico è pronto a sposare il bianconero. Il centrocampista dell'Atalanta rimane un obiettivo, quello dell'Udinese può diventare un'occasione e ... tuttosport

Per festeggiare la storica vittoria dell'europa league dell'Atalanta, la Gazzetta ha lanciato una promo shock: l'abbonamento annuale a G ALL a solo 3,99€ al mese e in regalo il poster della prima ... gazzetta

Il difensore albanese Berat Djimsiti era vicinissimo alla cessione, ma l'infortunio di Varnier lo bloccò in nerazzurro ... calcioatalanta