Eurolega - la finale è Real Madrid-Panathinaikos

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Berlino (Germania), 24 maggio 2024 – Saranno ile ila sfidarsi domenica alle 20, alla Uber Arena di Berlino, per conquista dell’2024. Nella prima semi– iniziata con un cospicuo ritardo per via di alcuni scontri tra tifosi del Fenerbahce e del– sono stati gli ellenici ad avere la meglio per 73-57. A fare la voce grossa sul fronte biancoverde sono stati Mathias Lessort (17 punti e 10 rimbalzi per un 20 complessivo di valutazione), Kendrik Nunn (14 punti con il 50% dal campo) e l’ex Olimpia Milano Jerian Grant (13 punti). Al Fenerbahce, che ha rincorso per tutto l’arco dei 40’ senza mai riuscire a mettere la testa avanti e ha pagato la serata a dir poco storta di giocatori chiave come Wilbekin, Motley, Biberovic e Dorsey, non sono invece bastati i 14 punti di Nigel Hayes-Davis e i 10 a testa di Marko Guduric e Nathan Sestina. Bruciante la partenza degli ellenici, che nei primi 5’13” hanno tenuto i turchi a secco di punti e hanno piazzato un 12-0 di parziale.