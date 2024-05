EUROfusion - avviso ai giovani ingegneri | fino a 30mila euro per la formazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 24 maggio 2024)ha lanciato il bando per gli Engineering Grants (EEG) 2025, con scadenza il 21 giugno 2024. Il bando mira a sostenere l’educazione e ladi una nuova generazione dinella fusione, ai qualigarantirà la copertura dei salari e contribuirà ai costi di attività di ricerca e missioni per due anni. Sono incoraggiate le candidature diche abbiano una laurea magistrale ina e abbiano esperienza professionale minore di sei anni entro la scadenza del bando. Essi dovranno preparare la propria candidatura con un membro o un ente associato del consorzio, il quale presenterà la candidatura e si farà garante della posizione per la durata prevista del programma. Le sovvenzioni garantiranno finanziamenti per 20early-career per progetti di ricerca che inizieranno le attività nella prima metà del 2025, per un contributo massimo di 30.