Euro 2024 - gli esclusi eccellenti e le chiamate discutibili di Spalletti

(Di venerdì 24 maggio 2024) È ormai iniziato il conto alla rovescia verso. Al via del torneo, infatti, mancano soltanto una ventina di giorni e le nazionali partecipanti, gradualmente, stanno iniziando a rendere note le liste di convocati e preconvocati. Tra queste anche l'Italia, che si presenterà ai nastri di.

Sondaggi TP: il tema chiave per le europee 2024 è il potere d’acquisto. Ecco i temi più rilevanti per gli italiani per le europee 2024 Torniamo con il consueto sondaggio settimanale. L’ultimo, prima del blackout per via delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024. termometropolitico

Anche quest’anno il governo ha deciso di dare via libera agli incentivi per cambiare auto, moto e veicoli commerciali. Si tratta dei cosiddetti ecobonus. Il decreto (un Dpcm) è atteso per sabato 25 maggio in Gazzetta ufficiale. thesocialpost

Milan, Mike Maignan si è infortunato e ha riportato una lussazione al dito della mano sinistra: la sua presenza a EURO 2024 non è a rischio Mike Maignan ha subito un nuovo infortunio nell’allenamento con il Milan e per un attimo il cuore dei tifosi francesi si è fermato. dailymilan

Truffa dei “certificati bianchi” a Brescia: sequestrati quattro milioni di euro - Truffa dei “certificati bianchi” a Brescia: sequestrati quattro milioni di euro - L’indagine riguarda una presunta truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, auto-riciclaggio, nel settore dell'efficientamento energetico ... msn

Ragusa, a giudizio due soci di un'azienda agricola per frode ai fondi Ue. Sequestro da 650 mila euro - Ragusa, a giudizio due soci di un'azienda agricola per frode ai fondi Ue. Sequestro da 650 mila euro - Per ottenere i finanziamenti di 650mila euro avrebbero indicato dei terreni di terzi. Bloccata dalla guardia di finanza l'erogazione di altri 50 mila euro ... rainews

WindTre, nuove rimodulazioni a luglio 'con vantaggi': come evitare gli aumenti - WindTre, nuove rimodulazioni a luglio 'con vantaggi': come evitare gli aumenti - WindTre ha annunciato un aumento del prezzo di 2 euro al mese per alcune offerte mobili, ma al contempo offrirà un significativo aumento del traffico dati incluso. I clienti interessati potranno scegl ... hwupgrade