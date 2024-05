Eurispes - un terzo degli italiani paga in nero alcuni serviz - 37,6% rinuncia a baby sitter

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Per far fronte alle difficoltà economiche moltichiedono un sostegno finanziario alla famiglia di origine o sceglie di acquistare a rata. Ma non solo. Unini. E' quanto emerge dal rapporto Italia dell'. Di fronte alle difficoltà economiche, per ottenere liquidità il 32,1%intervistati ha chiesto sostegno finanziario alla famiglia di origine; il 17,2% è ricorso al sostegno di amici, colleghi e altri parenti; il 16% ha richiesto un prestito in banca, mentre il 13,6% ha dovuto chiedere soldi in prestito a privati (non amici o parenti) non potendo accedere a prestiti bancari, una nicchia dove chiaramente può essersi insinuata l'usura; inoltre, il 27,5%ha ottenuto liquidità mettendo in vendita beni o oggetti su canali di compravendita on line, tipo E-Bay, Vinted, aste online, ecc.