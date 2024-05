Eurispes - oltre metà degli italiani in difficoltà a fine mese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Alcuni indicatori della situazione economica delle famiglie italiane registrano un lievi miglioramento rispetto al 2023 ma, nonostante questo,ladella popolazione non riesce ad arrivare asenza grandi(57,4%). Inbollette (33,1%), affitto (45,5%) e rate del mutuo (32,1%) rappresentano un problema per molti nuclei. È quanto emerge dalle indagini campionarie del Rapporto Italia 2024 dell', presentato oggi. Per far quadrare i conti, glisono costretti a chiedere aiuto alla famiglia di origine (32,1%), oppure a ricorrere all'acquisto a rate (42,7%). Quasi tresu 10 (il 28,3%) rinunciano anche a cure, interventi dentistici o controlli medici. .