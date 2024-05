Blitz al Papeete della candidata alle Europee Soldo: “Paga 850 euro e fattura 3 milioni all’anno. Salvini difende interessi degli amici” - Blitz al Papeete della candidata alle Europee Soldo: “Paga 850 euro e fattura 3 milioni all’anno. Salvini difende interessi degli amici” - "Chi come Salvini dice ‘meno Europa’ difende solo gli interessi di pochi amici e invece, per fortuna, le istituzioni europee richiamano l’Italia a restituire le spiagge nazionali agli italiani" ... ilfattoquotidiano

Eurispes, matrimoni con almeno uno sposo straniero al 15,6% totale unioni - Eurispes, matrimoni con almeno uno sposo straniero al 15,6% totale unioni - I matrimoni con almeno uno sposo straniero hanno raggiunto nel 2022 il 15,6% del totale dei matrimoni, per un totale di 29.574, facendo segnare un aumento del 21,3% rispetto all’anno precedente. E' ... lagazzettadelmezzogiorno

Banche: Silvestri (M5s), 'governo intervenga su ex lavoratori Banca di Roma' - Banche: Silvestri (M5s), 'governo intervenga su ex lavoratori Banca di Roma' - Roma, 24 mag (Adnkronos) - "Questa è una storia che ho già portato in Aula, ed è una storia urgente perché riguarda 20 mila persone che hanno lavorato per una vita. Parlo degli ex lavoratori di Banca ... lagazzettadelmezzogiorno