Eurispes - Italia tra Paesi europei più poveri in termini educativi

Regina, celebre marchio della carta del Gruppo Sofidel, commercializzato in oltre 30 Paesi, annuncia il lancio dello stesso prodotto di rotoloni di carta a uso domestico alla grande distribuzione organizzata (Gdo) di cinque Paesi europei (Spagna, Polonia, Paesi Bassi, Ungheria e Romania). lanazione

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – – L?Italia è tra i paesi più poveri d?Europa in termini educativi e tale povertà si trasmette da una generazione all?altra. Nel 2022, il nostro paese risultava al penultimo posto nella classifica dei paesi europei, con il 41,7% della popolazione tra i 25 e i 74 anni in possesso di titolo di studio inferiore al diploma e il 18,5% della laurea. calcioweb.eu

Immigrazione: Tronchetti, se Italia la organizza puo' essere risorsa - Immigrazione: Tronchetti, se Italia la organizza puo' essere risorsa - "L'Italia non ha un tema vero di immigrazione rispetto ad altri paesi europei - ha argomentato - potremmo organizzarla formando le persone, andando in Africa a formarle, con un vantaggio per il Paese. ilsole24ore

Ucraina, i vescovi alla Cei: «In Europa sta nascendo il nuovo Hitler» e mettono in guardia dall'insistere sul pacifismo - Ucraina, i vescovi alla Cei: «In Europa sta nascendo il nuovo Hitler» e mettono in guardia dall'insistere sul pacifismo - I vescovi dell'Ucraina chiedono ai vescovi italiani di avere il coraggio di «dire la verità sulla guerra che è in corso»: poiché si tratta di un conflitto ... ilmessaggero

Eurispes, finanza è 'fantasma': 40% totale Investimenti Esteri Diretti globali - Eurispes, finanza è 'fantasma': 40% totale Investimenti Esteri Diretti globali - Paradisi fiscali sono stati 'costretti' a firmare trattati per lo scambio di informazioni per uscire dalla lista nera dell’Ocse. adnkronos