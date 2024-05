Eurispes, in quasi 1 casa su 4 in Italia c'è almeno un animale da compagnia - Eurispes, in quasi 1 casa su 4 in Italia c'è almeno un animale da compagnia - Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - In quasi una casa su quattro in Italia troviamo almeno un animale da compagnia (37,3%; +4,6% rispetto al 2023). Poco ... notizie.tiscali

Questa rana ci ha mentito per quasi 20 anni ma è stata smascherata - Questa rana ci ha mentito per quasi 20 anni ma è stata smascherata - Una recente ricerca ha ribaltato una credenza di lunga data riguardo la rana del Kalimantan. Quello che si pensava di lei non è assolutamente vero. tech.everyeye

Come una mucca ha causato la morte di quasi 600 persone in questo disastro - Come una mucca ha causato la morte di quasi 600 persone in questo disastro - Scopri la tragica storia del treno in India che deragliò durante i monsoni, causando la morte di quasi 600 persone. tech.everyeye