(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Gli(Fdi) possono rivelare fenomeni di elusione fiscale, specialmente verso i paradisi fiscali. Nel 2009, gliammontavano a 24,5 trilioni di dollari. Aumentati gradualmente del 72%, hanno raggiunto i 42,2 trilioni di dollari nel 2019. Oggi gli' sono circa il 40% del. Nel 2009 la componente '' era di circa 6.900 miliardi di dollari e rappresentava 'solo' il 28,2% degli Fdi. E' quanto spiega l'nel suo 36esimo Rapporto Italia, evidenziando come, al contrario, la dinamica della componente reale degliè stata più contenuta, passando da 17,6 trilioni di dollari nel 2009 a 25,4 trilioni di dollari nel 2015. I centri offshore a più alta concentrazione oggi sono Gibilterra, Niue, Isole Vergini Americane, Lussemburgo, Curacao, Bermuda, Isole Cayman, Mauritius, Isola di Man, Singapore, Barbados, Isole Cook, Isole Marshall, Macao, Seychelles e Tailandia.

Il ministero dell'Economia del Messico ha riferito che, nel primo trimestre del 2024, la cifra preliminare degli investimenti diretti esteri (IDE) nel Paese è stata di 20,3 miliardi di dollari, un importo superiore del 9% rispetto a quello riportato per lo stesso periodo del 2023 (18, 6 miliardi di dollari), registrando così un nuovo massimo storico. quotidiano

Con le ruspe in azione al molo Pizzoli è stato compiuto un altro passo verso l?ammodernamento. Il futuro del nuovo porto di Bari tra investimenti e progetti passa infatti anche da una. quotidianodipuglia

Eurispes, finanza è 'fantasma': 40% totale Investimenti Esteri Diretti globali - Eurispes, finanza è 'fantasma': 40% totale investimenti esteri Diretti globali - Paradisi fiscali sono stati 'costretti' a firmare trattati per lo scambio di informazioni per uscire dalla lista nera dell’Ocse. adnkronos

La strategia francese su AI 220 milioni di investimento su AGI (che non esiste) e una foto con Macron (che attira investimenti) - La strategia francese su AI 220 milioni di investimento su AGI (che non esiste) e una foto con Macron (che attira investimenti) - La strategia francese su AI 220 milioni di investimento su AGI (che non esiste) e una foto con Macron (che attira investimenti). I casi. key4biz

Può quest’uomo salvare l’Europa - Può quest’uomo salvare l’Europa - Secondo Macron, la posta in gioco è la sopravvivenza dell’Europa come garante della sicurezza, della prosperità e dell’ordine democratico liberale dei suoi Stati membri, e nel programma delineato il ... tpi