Eurispes - effetti conflitto Ucraina rientrat - Italia regge impatto azzeramento gas russo'

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Glidelinsul mercato energetico sono progressivamentei a partire dal 2023. I prezzi del gas e dell'elettricità sono scesi del 70% nel primo semestre del 2023 per il gas e di circa il 20% per l'elettricità". E' quanto sottolinea l'nel 36esimo rapportospiegando che "a spingere al ribasso il prezzo del gas è stata soprattutto la netta contrazione della domanda". Anche i prezzi dell'energia si sono andati riducendo nel corso del 2023. Per il consumatore domestico-tipo, rileva, "nel 2023 il prezzo medio del gas è sceso del 27%, attestandosi a 93 c€/mc, quello dell'elettricità è sceso del 34%, arrivando a 32,3 euro/mwh. Queste riduzioni non hanno però riportato i prezzi a livelli precedenti la crisi scoppiata nel febbraio 2022, dato che il prezzo del gas risulta superiore del 24% alla media del quinquennio pre 2022 mentre quello dell'elettricità continua ad essere del 60% più alto".