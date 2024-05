Eurispes - conflitti internazionali preoccupano italian - divisi su leva obbligatoria

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Labitalia) – La precarietà lavorativa (13,8%, sentita come problema soprattutto tra i giovani con il 36,9% delle indicazioni), i(12,8%), la possibilità che si ammalino le persone care (12,5%), l?aumento di luce, gas e affini (12,3% contro il 16,3% del 2023), il possibile coinvolgimento dell?Italia nei(10,2%), sono le maggiori preoccupazioni deglii.invece sulla possibilità di ripristinare il servizio militare obbligatorio.Lo riil Rapporto Italia 2024 dell’, giunto alla 36/edizione. Il 39,1% deglii pensa che non sia ancora il caso di parlare di Terza Guerra Mondiale, espressione coniata da Papa Francesco, ma che comunque ci sia un rischio concreto. Il 26,2% è invece d?accordo, mentre il 13,6% non è d?accordo e non pensa che sia un pericolo reale. Infine, il 21,1% non ha un?opinione precisa.