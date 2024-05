Eurispes - 40% commercio estero dell’Italia via mar - vale 377 mld dollari nel 2022

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – All’incirca il 40% delavviene via mare, per un valore che nelaveva raggiunto i 377 miliardi dicon la quota di trasporto via mare cresciuta di 11 punti negli ultimi 20 anni (Srm, 2023). Lo evidenzia il 36esimo Rapporto Italia di. A livello globale, il 90% del, in termini di volume, e oltre il 70% in termini di valore, si svolgono via mare (conferenza delle Nazioni Unite sule lo sviluppo). A livello mondiale, ogni anno vengono trasportati via nave circa 11 miliardi di tonnellate di merci, equinti a circa 1,5 tonnellate per persona (Bergantino, 2023). Il volume di merci trasportate via mare aumenterà nei prossimi anni a un tasso medio di circa il 2,5% raggiungendo i 13,2 miliardi di tonnellate. Il settore inoltrecirca il 12% del Pil globale. Gli ultimi anni – sottolinea il rapporto – hanno dato ampie dimostrazioni di come guerre commerciali, conflitti regionali, pandemie e pirateria possano avere un impatto estremamente negativo sul settore e, di conseguenza, sull’intera economia globale.

Sondaggi Europee: gli ultimi dati prima del silenzio. Fratelli d’Italia scende, Pd sale, l’incertezza per Renzi e Verdi-Sinistra: i dati - Sondaggi Europee: gli ultimi dati prima del silenzio. Fratelli d’Italia scende, Pd sale, l’incertezza per Renzi e Verdi-Sinistra: i dati - Questo articolo è stato aggiornato il 24 maggio con sondaggi diffusi fino al 23 maggio, ultimo termine per la pubblicazione di indagini sulle intenzioni di voto. La crescita tendenziale del Pd, la dis ... ilfattoquotidiano

Eurispes, 40% commercio estero dell'Italia via mare, vale 377 mld dollari nel 2022 - Eurispes, 40% commercio estero dell'Italia via mare, vale 377 mld dollari nel 2022 - Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - All'incirca il 40% del commercio estero dell'Italia avviene via mare, per un valore che nel 2022 aveva raggiunto i ... notizie.tiscali

‘Calienta El Sol’: un nuovo singolo per Luis Landrini - ‘Calienta El Sol’: un nuovo singolo per Luis Landrini - Il cantante ticinese, reduce da ‘Tali e Quali 2024’, in crescita di popolarità e con un pezzo in uscita a fine mese ... laregione.ch