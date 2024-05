EUPAHW - benessere degli animali | budget di 24,6 mln per Atenei e centri di ricerca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 24 maggio 2024) Fino all’8 luglio 2024 sarà aperto “Supporting the Future of Animal Health and Welfare”,il bando transnazionale nell’ambito dellae dell’innovazione nel settore della salute e del. Il bando, lanciato dalla European Partnership for Animal Health and Welfare, mira a sostenere il futuro della salute e delterrestri e acquatici attraverso lae l’innovazione e l’avanzamento della scienza fondamentale e socio-economica. In particolare, saranno selezionate proposte che affrontano uno dei seguenti argomenti di: Novel Technologies for Prevention, Detection, Assessment, and Management of Animal Health and Welfare; Fundamental Research for Animal Health and Welfare; Animal Health and Welfare and Society. L’avviso è aperto a università e altre istituzioni di istruzione superiore, istituti dipubblici, organizzazioni non profit, rappresentanti dei consumatori/cittadini e della società civile, aziende private.