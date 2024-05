Etcheverry-Mpetshi Perricard in tv | data - orari - canale e diretta streaming Atp Lione 2024

(Di venerdì 24 maggio 2024) Giovannise la vedrà contro Tomas Martinnella finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città francese. Settimana da incorniciare per il giovane francese, che oltre al debutto in top 100 si è regalato anche la prima finale della sua giovane carriera. Partirà però sfavorito contro uno specialista del rosso come l’argentino, tornato a giocare una finale Atp dopo oltre un anno e ancora a caccia del suo primo titolo. Tra i due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIedscenderanno in campo sabato 24 maggio alle ore 14:30. Latelevisiva è affia Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche unatramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Altro errore dell’argentino: occhio… 0-15 Rovescio in corridoio di Etcheverry. GAME DARDERI, 4-3. Chiude con una palla corta l’azzurro. 40-15 Altro smash vincente dell’azzurro, due palle del 4-3. oasport

Luciano Darderi si ferma in semifinale nell’ATP 250 di Lione 2024, sconfitto in due set dall’argentino Tomas Martin Etcheverry. Una prestazione decisamente incolore da parte del giovane tennista azzurro, molto falloso e apparso molto scarico in un match che si è chiuso con il punteggio di 6-2 6-4 in favore della testa di serie numero sei del tabellone. sportface

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17 Si chiude qui la DIRETTA LIVE testuale del match tra Luciano Darderi e Tomas Martin Etcheverry, vinto dall’argentino con il punteggio di 6-2 6-4. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport! 16. oasport

Hockey Mondiali 2028 in Francia - Hockey Mondiali 2028 in Francia - L’edizione francese si dividerà tra Parigi e lione e seguirà i tornei di Svezia e Danimarca (2025), Svizzera (2026) e Germania (2027). bluewin.ch

ATP Lione, Darderi ko in semifinale: Etcheverry vince in due set - ATP lione, Darderi ko in semifinale: Etcheverry vince in due set - Stop in semifinale a lione per l'italoargentino, battuto da Tomas Etcheverry con lo score di 6-2, 6-4. Luli ha pagato le fatiche degli ultimi giorni, sprecando nel secondo parziale tre palle break che ... sport.sky

Tennis, Darderi si ferma in semifinale a Lione. Errani per la 16esima volta nel main draw del Roland Garros! - Tennis, Darderi si ferma in semifinale a lione. Errani per la 16esima volta nel main draw del Roland Garros! - Perché lo stop nella semifinale dell’ATP 250 di lione un po’ gli brucia: Thomas Etcheverry ha vinto il derby facendo leva sulla sua maggiore propensione a giocare partite di questo calibro, e Luciano ... sport.virgilio