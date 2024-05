Estrazione VinciCasa di venerdì 24 Maggio 2024 | i numeri di oggi

(Di venerdì 24 maggio 2024) La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotterie più giocate dagli italiani. Ivincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 20. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’di24. Aggiornando questa pagina sarà possibile scoprire l’esito della propria giocata.24: la combinazione vincente Combinazione vincentedel 24Come si gioca alConSisal potrete vincere una casa tutta vostra. Si può giocare in ricevitoria oppure online al costo di 2 euro. Per partecipare al momento concorso basta giocare una combinazione di 5su 40 per provare a indovinare la cinquina vincente. Il primo premio in palio ad ogni concorso è una casa dal valore di 500.000 euro di cui 200.000 euro in denaro che potrete utilizzare come meglio preferite.

