Estate nel Lazio - sport e divertimento ad alta quota anche con eventi gratuiti in questa località

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dove andare e cosa fare innel? Indi montagna, a meno di due ore da Roma, è stato annunciato un programma fittissimo di appuntamenti per i prossimi mesi. Dallo, per tutte le età e difficoltà, al, fino alle attività all’aria aperta immersi nella natura. Scopriamo insieme tutti i particolari. La montagna come meta alternativa per l’: le possibilità nelnon mancano – (ilcorrieredellacitta.com)L’è ormai alle porte e sono in tanti a ricerca un’alternativa a spiagge e mare. Chi non ama particolarmente il caldo – e soprattutto l’affollamento sul litorale specie nel weekend – ed è alla ricerca di un luogo dove prendersi comunque una pausa dall’afa cittadina,fa allora è da non perdere. Ildel resto offre davvero tantissime possibilità in questo senso: oggi vi portiamo nella meravigliosa cornice dei Monti Simbruini dove per l’sono in serbo tantissimi appuntamenti assolutamente da non perdere.