Esplode bombola di gas | mamma e bimba di 3 anni gravemente ustionate

(Di venerdì 24 maggio 2024) Padova, 24 maggio 2024 – L'esplosione e poi l'incendio in casa: sono ricoverate con gravi ustioni madre di 32e figlia di soli 3investite stamattina dall'esplosione di unadi gpl nella loro casa di Conselve (Padova). L'esplosione ha causato l'incendio della casa e i Vigili del fuoco di Pove di Sacco hanno impiegato tre ore per aver ragione delle fiamme. Madre e figlia, di origini marocchine, sono state soccorse dal personale sanitario intervenuto anche con l'elicottero che ha portato la donna all'ospedale di Padova e la piccola in quello di Schiavonia.