Esperto reale condivide notizia preoccupante su Harry e Meghan – svelato come stiano creando famiglia reale alternativa

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il 19 maggiohanno festeggiato il loro sesto anniversario di matrimonio. La coppia si è unita in matrimonio nella Cappella di San Giorgio a Windsor e all’epoca era vistail futuro della monarchia, insieme al Principe William e a Kate Middleton.Oggi sappiamo tutti cosa è successo. Quella che era iniziatauna faida tra i fratelli reali è diventata rapidamente una faida tra i Sussex e i reali. Oggi la relazione è al suo punto più basso e ci si chiede se ci sarà mai una riconciliazione tra i due.Ora, sei anni dopo,si sono creati una nuova vita negli Stati Uniti. Ma è migliorata? Unsostiene che la rivalità potrebbe peggiorare,due famiglie reali diverse.Il grande matrimoniodiha avuto luogo il 19 maggio 2018. La cerimonia si è tenuta nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. Si è trattato del primo matrimonioda quando il principe William e Kate Middleton si erano uniti in matrimonio sette anni prima e, considerando che i due figli di Diana avevano creato una propria unione con le rispettive mogli, molte persone hanno voluto confrontare i due matrimoni.

Harry torna a Londra, ma la famiglia reale non lo accoglie bene. Il duca di Sussex ha alloggiato altrove per stare lontano da loro. Continuano le tensioni tra Harry e la Famiglia Reale. Il duca di Sussex è tornato a Londra, ma senza la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lillibet. cityrumors

Il principe William furioso con Harry e la moglie Meghan Markle. Proprio in questi giorni si è molto parlato del rapporto tra i duchi di Sussex e il resto della famiglia reale. Sembrava che le malattie di Re Carlo e di Kate Middleton potessero essere la base per una riappacificazione. caffeinamagazine

Tra non molto potrebbe esserci una novità importante su Harry, infatti una notizia clamorosa si sta diffondendo in queste ore e cambierebbe ogni tipo di scenario. Ovviamente serviranno ulteriori conferme, anche perché stanno pure emergendo pareri discordanti, ma intanto lui potrebbe essersi arreso e sarebbe pronto a fare qualcosa di impensabile. caffeinamagazine

Principe Harry, sarebbe stato lui a non voler vedere re Carlo III a Londra - Principe harry, sarebbe stato lui a non voler vedere re Carlo III a Londra - A quasi un mese dalla visita del Principe harry a Londra per gli Invictus Games, i riflettori restano accesi sul mancato incontro con il padre Carlo III. La stampa britannica, infatti, continua a spec ... msn

La storia del Chelsea Flower Show e perché è così amato dalla royal family - La storia del Chelsea Flower Show e perché è così amato dalla royal family - Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Uso di dati limitati per la selezione dei contenuti. Creare p ... elle

Harry e William di nuovo ai ferri corti, colpa di un matrimonio reale: cosa è successo - harry e William di nuovo ai ferri corti, colpa di un matrimonio reale: cosa è successo - Il principe William e il principe harry sono ancora ai ferri corti. Stavolta, però, a causare l'ennesimo motivo di rottura tra i due figli di re Carlo e Lady Diana sembrerebbe essere un ... leggo