Espargaro il più rapido nella practice del Gp di Catalunya

Non può che essere soddisfatto Aleix Espargarò dopo aver centrato la terza posizione nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Lusail abbiamo assistito ad una gara intensa, con lo spagnolo abile a superare Pecco Bagnaia nel finale per tornare sul podio. oasport

Aleix Espargarò da record nelle seconde libere a Montmelò, Marc Marquez fuori dalla Q2 - Aleix Espargarò da record nelle seconde libere a Montmelò, Marc Marquez fuori dalla Q2 - Dopo il quinto posto ottenuto nelle FP1, Aleix Espargarò ha chiuso alla grande il ... MotoGp, Montmelò: i tempi delle pre-qualifiche 1 41 Aleix espargaro SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.562 2 33 Brad ... msn

