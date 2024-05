Ernesto si è fatto sentire Altro che sparito - dopo Uomini e Donne allo scoperto con lei

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) Oggi va in onda l’ultima puntata didella stagione 2023/2024. Mentre ieri i telespettatori hanno potuto vedere in onda la scelta del tronista Daniele Paudice. Come ormai noto il 33enne napoletano ha deciso di uscire dagli studi Elios insieme a Gaia Gigli (25 anni). Niente da fare per Marika Abbonato, 24, che comunque non è apparsa afdelusa di non poter continuare la sua conoscenza con il tronista anche nella vita reale. Tutt’. La ragazza scartata ha poi confessato che fosse stata lei la scelta, avrebbe risposto: no, grazie. “Sei stata la prima arrivata e la prima per la quale ho subito sentito qualcosa. Ti sei messa in gioco, ti sei esposta, nonostante la tua vita poco semplice. Mi hai dato tanto, mi hai accompagnato in questo percorso. A volte sono stato incomprensibile, non riesco sempre a farmi capire. Hai iniziato a fare la pesante, mi hai spaventato molto e mi sonontanato.