Equitazione - la Germania vince la Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena Italia ottava a Roma

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dominio dellanella2024 didi, tradizionale concorso equestre di salto ostacoli: i tedeschi acompletano tre netti nel tempo per ogni manche e vincono senza incappare in alcuna penalità. Sfiora il jump-off l’Irlanda, che però deve accontentarsi dellad’onore a causa di 4 penalità accusate nella prima manche. Sale sul gradino più basso del podio il Belgio, che accumula 8 penalità e sial terzo posto grazie alla migliore somma dei tempi con 223.14, rispetto agli USA, quarti con 223.51, ed il Messico, quinto con 229.77. Anche il sesto posto viene assegnato con la somma sei tempi, dato che tre quartetti chiudono a quota 20 penalità: sesta l’Austria con 224.32, settima la Svezia con 231.58,l’con 234.09. Alle spalle degli azzurri l’Australia, nona con 32 penalità, mentre non prendono parte alla seconda manche gli Emirati Arabi Uniti.

Il Bayer Leverkusen non si ferma e vuole tutto. Col 4-0 inflitto al malcapitato Fortuna Dusseldorf nella semifinale secca, la squadra che sta dominando la Bundesliga si avvicina alla grandissima chance di un doble tutto tedesco e vola in finale di Coppa di Germania, con anche la possibilità di mettere le mani sull’Europa League. sportface

Bianconeri subito al lavoro per l'ultima sfida della stagione, rinnovati i contratti al cursore di fascia e al difensore: i dettagli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di

Finale Coppa di Germania, Bayer Leverkusen-Kaiserslautern: le formazioni e dove vederla - Finale coppa di germania, Bayer Leverkusen-Kaiserslautern: le formazioni e dove vederla - La DFB-Pokal, meglio conosciuta come coppa di germania, offre in finale una sfida sulla carta non troppo equilibrata. Da una parte il Bayer Leverkusen, incappato nella prima sconfitta stagionale dopo ... today