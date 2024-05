Ennesimo calo dei prezzi della benzina E sul diesel arriva la notizia migliore

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sono ancora inle quotazioni dei prodotti raffinati, inanche idei carburanti alla pompa, con il gasolio ormai vicinissimo al minimo dell'anno toccato il 12 gennaio. Laself service è in media a 1,88 euro/litro, ila 1,73. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Stessa mossa per Ip. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,880 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,882, pompe bianche 1,874),self service a 1,731 euro/litro (-2, compagnie 1,735, pompe bianche 1,723).servito a 2,021 euro/litro (-1, compagnie 2,061, pompe bianche 1,940),servito a 1,875 euro/litro (-1, compagnie 1,917, pompe bianche 1,790).

Continuano a calare i prezzi della benzina alla pompa, come riportato dalle ultime rilevazioni. Tutte le medie dei prezzi. In un contesto economico globale sempre più dinamico, il settore energetico mostra segnali di variazione che influenzano direttamente i consumatori. notizie

