Enel - l' Ad Cattaneo rinuncia all' indennità di rinnovo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Flavio, alla guida dida un anno, hato all'prevista nel caso di mancatodella sua nomina di Amministratore Delegato alla scadenza del mandato. È una delle principali novità emerse dall'Assemblea degli Azionisti di, che si è svolta ieri. L'importo di taleè fissato in misura pari a due annualità e la scelta dirappresenta una netta discontinuità rispetto al passato. L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023 e deliberato un dividendo complessivo di 0,43 euro per azione, in crescita del 7,5% rispetto all'anno precedente. In riferimento alla politica in materia di remunerazione, l'obiettivo legato alla diversità di genere mantiene un peso invariato pari al 10% del totale, ma viene modificato per misurare in maniera più concreta l'impegno del Gruppo a garantire l'uguaglianza di genere, con particolare riguardo all'incremento della rappresentanza femminile a livello manageriale.