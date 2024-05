Endless Love - anticipazioni 27 maggio | Kemal non riesce a convincere Tarik Minacce tra Zeynep ed Emir

(Di venerdì 24 maggio 2024)27: in questa puntata della soap ci sarà un clima di sospetti e…Vediamo subito perché!27sostituisce Tufan conimpotente, screenshot da @(Foto da Facebook)Ormai il rapporto di fiducia trae Tufan si è rotto e il primo decide di fare a meno del secondo nelle proprie trame nei confronti di…E chi ingaggia per spiarlo? Nientemeno che, suo fratello!cerca di correre ai ripari, mapende letteralmente dalle labbra del suo superiore.di @(Foto da Facebook)edsempre più ai ferri corti I due attori che interpretanodi @(Foto da Facebook)Dopo il matrimonio della ragazza con Ozan,minacciadi svelare la loro relazione divulgandone le fotografie, ma la ragazza non si lascia indimidire.

Endless Love, anticipazioni 26 maggio: in questo appuntamento domenicale (14:45 su Canale 5) occhio soprattutto a quello che succederà alla festa di nozze di Zeynep e Ozan. …Però succederà molto altro! Endless Love, anticipazioni 26 maggio: Kemal non vuole una relazione extraconiugale con Nihan Nihan e Kemal di @endlesslove (Foto da Facebook)La Sezin non resiste e, nonostante ciò che si sono detti, spiega a Kemal di volerlo vedere. anticipazionitv

Tutto quello che ci aspetta nella puntata del sabato del dezi turco - Tutto quello che ci aspetta nella puntata del sabato del dezi turco - Endless love anticipazioni della puntata di sabato 25 maggio 2024, cosa faranno Kemal e Nihan Ecco la trama del nuovo episodio di domani. gazzetta

ANTICIPAZIONI ENDLESS LOVE, PUNTATA 25 MAGGIO 2024/ Destino tragico per Karen Tarik cade nella trappola e… - anticipazioni ENDLESS love, PUNTATA 25 MAGGIO 2024/ Destino tragico per Karen Tarik cade nella trappola e… - anticipazioni Endless love, puntata in onda sabato 25 maggio 2024: Tarik finisce nella trappola di Emir, guai per il fratello di Kemal ... ilsussidiario

Endless love, anticipazioni 2^ stagione, Galip: 'Kemal marcirà in quel buco nero' - Endless love, anticipazioni 2^ stagione, Galip: 'Kemal marcirà in quel buco nero' - Emir tra la vita e la morte, Nihan in tribunale volta le spalle a Kemal e lo fa arrestare in attesa del processo ... it.blastingnews