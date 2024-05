Endless Love anticipazioni 25 maggio | Emir incastra Tarik - che finisce nei guai

Endless Love, anticipazioni 25 maggio: nuove incredibili vicende nella puntata della soap turca di domani! Curiosi di scoprirle? Ne vale veramente la pena! Endless Love, anticipazioni 25 maggio: Taner non rivela nulla a Kemal, mentre Emir e Tarik… Kemal screenshot @endlesslove (Foto da Facebook)Karen è stata uccisa e Taner ha deciso di consegnarsi alle autorità, anche se è innocente. anticipazionitv

Ecco le anticipazioni degli episodi della soap turca in onda stasera venerdì 24 maggio alle 23:15 circa su Canale 5. Nuovo appuntamento in seconda serata con Endless Love e con le anticipazioni della puntata in onda stasera 24 maggio a partire dalle 23:30, subito dopo i due episodi di Terra Amara, su Canale 5.

