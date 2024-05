Empoli | Nicola ha reso l'impresa ancora possibile - serve solo un pizzico di coraggio

(Di venerdì 24 maggio 2024) Avere in destino nelle proprie mano, giocando in casa e contro un avversario che non ha più nulla da chiedere al proprio campionato. Vista.

Davide Nicola, tecnico dell’Empoli, commenta ai microfoni di Dazn la partita contro l’Udinese, terminata in parità per 1-1: “Io oggi non sono assolutamente d’accordo con la direzione tecnica del match da parte di Guida, che comunque continuo a stimare. sportface

Il tecnico dell`Empoli Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio maturato al 104` contro l`Udinese che complica non. calciomercato

Empoli, contro la Roma tre punti per la salvezza: i bookie credono ancora nei gol decisivi di Niang - empoli, contro la Roma tre punti per la salvezza: i bookie credono ancora nei gol decisivi di Niang - ROMA – L'empoli, terzultimo, deve vincere per la salvezza matematica. La Roma è certa del sesto posto e non ha più nulla da chiedere al campionato. Queste le premesse della sfida di domenica al ... insideroma

Empoli-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv - empoli-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv - La partita fra empoli e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 ... firenzetoday

Empoli-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - empoli-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - La Roma chiuderà la sua stagione domenica in trasferta contro l'empoli. I giallorossi hanno già blindato il sesto posto e dovranno sperare che l'Atalanta conclude il campionato al quinto posto, così ... msn