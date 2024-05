Elodie in concerto a San Siro e al Maradona nel 2025 | i misteriosi manifesti

Elodie alla conquista degli stadi, nel 2025 farà San Siro a Milano e Maradona a Napoli - elodie alla conquista degli stadi, nel 2025 farà San siro a Milano e Maradona a Napoli - elodie è pronta a conquistare anche gli stadi: nel 2025, infatti, farà due concerti negli stadi di Milano e Napoli. donnapop

“Vita”, testo e significato del nuovo singolo di Renato Zero - “Vita”, testo e significato del nuovo singolo di Renato Zero - Sul fronte ospiti, Renato Zero non ha escluso la presenza di ospiti. Lo scorso marzo, il cantante aveva voluto elodie nella tappa romana al Palazzo dello Sport. In quell’occasione, i due avevano ... tag24