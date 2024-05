Elezioni in Gran Bretagna - Jeremy Corbyn si candida da indipendente | il Labour di Starmer lo espelle

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’annuncio a sorpresa, da parte del primo ministro Rishi Sunak, della data delle prossimepolitiche britanniche, il 4 luglio, ha subito innescato una serie di sfide. La più importante, naturalmente, è quella per la guida del Paese: sembra certa la vittoria deldi Keir, che i principali sondaggi danno in vantaggio di almeno 20 punti sul partito conservatore al governo. Poi ci sono le sfide minori, o simboliche: la più appassionante appare quella appena lanciata dall’ex segretario laburista, che proprio stamattina ha lanciato la suatura danella circoscrizione di Islington Nord, di cui è stato il rappresentante laburista dal 1983. In un editoriale pubblicato dal quotidiano locale, la Islington Tribune,ha ribadito il suo intento di servire la comunità: “Ogni giorno, sono ispirato dal lavoro svolto nel nostro ospedale, nelle moschee, nelle chiese, nei club giovanili, nelle scuole, nei banchi alimentari e nei centri comunitari.

Poco più di un mese per prepararsi al voto dal quale nascerà il nuovo governo britannico. Dopo settimane di attesa, indugi e mezze indicazioni, il primo ministro Rishi Sunak cerchia il 4 luglio sul calendario come data per chiamare alle urne i cittadini del Regno. ilfattoquotidiano

Il primo ministro britannico Rishi Sunak - che ha convocato le elezioni nel Regno Unito per il prossimo 4 luglio - ha detto che è arrivato «il momento per la Gran Bretagna di scegliere il suo futuro». «Decidere se vogliamo costruire sui progressi che abbiamo fatto, o rischiare di tornare al punto di partenza senza un piano e senza certezze». gazzettadelsud

