(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – Un appuntamento da non perdere per conoscere da vicino i diecia sindaco di. Laorganizza per giovedì 30 maggio alle 21 ilper capire i programmi di coloro che si sfidano per la poltrona di primo cittadino. La location è quella del PalaCongressi di piazza Adua, con 1200 posti di capienza. I protagonisti Sul palco ci saranno: Sara Funaro (Pd, Lista Sara Funaro Sindaca, Avs, +Europa, Azione, Volt, Partito Repubblicano, Laburisti, Movimento Centro e lista Anima); Eike Schmidt (FdI, Lega, Forza Italia, Eike Schmidt Sindaco); Stefania Saccardi (Italia Viva, Psi, Libdem); Cecilia Del Re (democratica); Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune eAmbientalista e Solidale); Andrea Asciuti (Vera); Alessandro De Giuli (rinasce); Francesco Zini (cambia); Francesca Marrazza (Ribella); Lorenzo Masi (Movimento Cinque stelle).

Non servirà tirare una monetina e far decidere al caso. E nemmeno restare chiusi in casa schivando uno dei veri momenti nei quali ai cittadini è concesso di scegliere e fare un puro esercizio di democrazia. Ma per scegliere è necessario conoscere. lanazione

Elezioni Firenze, il dibattito tra i candidati con La Nazione: fai la tua domanda - Elezioni firenze, il dibattito tra i candidati con La Nazione: fai la tua domanda - Giovedì 30 maggio alle 21 l’appuntamento per conoscere i dieci che concorrono per la poltrona di sindaco. Anche i lettori possono partecipare con loro quesiti, ecco come ... lanazione

Torna il Premio Luce! per le startup. Sfida in nome dell’inclusione - Torna il Premio Luce! per le startup. Sfida in nome dell’inclusione - Luce!, il newsbrand del Gruppo Monrif dedicato ai temi della diversity, dell’unicità e della coesione sociale, canale di informazione trasversale, premia le aziende italiane che si sono distinte per p ... quotidiano

The Season 2024 a Villa La Pietra: concerti, danza, teatro, approfondimenti e una mostra - The Season 2024 a Villa La Pietra: concerti, danza, teatro, approfondimenti e una mostra - Dal 23 maggio al 5 luglio nel bellissimo giardino di Villa La Pietra, sulle colline sopra firenze, una rassegna a ingresso libero ... intoscana