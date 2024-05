Elezioni Firenze 2024 | date e orari - candidati e ultimi sondaggi sulle comunali

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sabato 8 e domenica 9 giugno asi vota per le: i seggi saranno aperti il primo giorno dalle ore 15 alle 23 e il secondo dalle 7 alle 23. A contendersi la guida della città ci sono dieci, tra cui Sara Funaro per il centrosinistra e l'ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt per il centrodestra. .

Firenze, 23 maggio 2024 – A due settimane dal voto per le elezioni comunali a Firenze e Prato, arriva l’ultimo sondaggio realizzato da EMG Different per Toscana TV. I dati forniranno l’ultima fotografia delle intenzioni di voto prima del divieto di pubblicazione dei sondaggi, con domande relative all’orientamento politico, al gradimento delle liste elettorali e ai temi più sentiti dai cittadini delle due città più grandi della Toscana. lanazione

Quale futuro per Firenze? Quali progetti, programmi e idee per rendere migliore la nostra città. Ma soprattutto a chi affidarli? Sono le domande che in queste ore si pongono molti fiorentini in vista dell'appuntamento con le urne dell'8 e 9 giugno quando saranno chiamati ad esprimere la preferenza per uno dei dieci candidati sindaco. lanazione

Firenze, 24 maggio 2024 – Un appuntamento da non perdere per conoscere da vicino i dieci candidati a sindaco di Firenze. La Nazione organizza per giovedì 30 maggio alle 21 il dibattito per capire i programmi di coloro che si sfidano per la poltrona di primo cittadino. lanazione

