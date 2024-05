Elezioni europee - video appello di Prodi e Bonaccini | Uniti con una politica forte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bologna, 24 maggio 2024 -dell'ex premier Romanoe del presidente della Regione Emilia Romagna e del Pd Stefano, candidato. Ledi giugno "sonodecisive - dice nelmessaggio-. Noi nel mondo contiamo sempre meno per le nostre divisioni. A questo punto laeconomica, lamilitare, laestera la fanno Statie Cina. Vogliamo esserci anche noi o no? Questo è il semplice obiettivo che dobbiamo avere in mente per le prossime: esserecon unae chiara". Poi la parola passa a. "Io sono proprio d'accordo - dice - la sfida è fra chi crede in un' Europa più, conestera e di difesa comune, per la pace e il rispetto del diritto internazionale; lavoro e protezioni sociali per chi ha meno; transizione ecologica e digitale per contrastare i cambiamenti climatici e chi la vuole debole per tornare agli Stati nazionali, come la destra di Meloni e Salvini, dove sostanzialmente non conteremmo nulla nella competizione internazionale".