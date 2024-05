Elezioni europee - Presidente CNG | Giovani i più interessati a votare ma delusi dal dibattito elettorale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Dall’indagine condotta dal CNG con l’Istituto Piepoli emerge una forte attenzione dellagenerazioni nei confronti delle. In termini di potenziale propensione ad andare a, che, come sappiamo, purtroppo non si trasforma integralmente in affluenza, quella tra i 18 e i 34 anni è la fascia d’età nella quale si registrano dati più elevati, raggiungendo addirittura quota 92% contro, ad esempio, il 57% di attenzione verso ledegli over 54”. Lo afferma ladel Consiglio Nazionale dei, Maria Cristina Pisani. “Sul piano, invece, delle ragioni del non voto, a un generale sconforto nei confronti della politica, che non risparmia neanche legenerazioni, gli intervistati tra 18 e 34 anni – prosegue Pisani – sono quelli che hanno indicato con maggior forza l’assenza, nel, dei temi di loro reale interesse, che li porta a sentirsi trascurati”.

Europee, il sondaggio: Fratelli d'Italia al 26,9%, Pd al 20,9%. Meloni e Tajani leader più graditi - europee, il sondaggio: Fratelli d'Italia al 26,9%, Pd al 20,9%. Meloni e Tajani leader più graditi - Fratelli d’Italia si avvia a consolidare il risultato ottenuto alle politiche del 2022, con una previsione di voto alle prossime elezioni europee del 26,9%. A seguire il Pd con il 20,9% e il Movimento ... adnkronos

Omnibus, Martini e la sentenza dei sondaggi che demolisce la sinistra anti-governo - Omnibus, Martini e la sentenza dei sondaggi che demolisce la sinistra anti-governo - Le elezioni europee si avvicinano e nelle scorse ore sono stati pubblicati gli ultimi sondaggi in vista del voto. Per commentare i numeri dei partiti ... iltempo

Nichi Vendola in Calabria, incontro con Sunia-Cgil per il diritto all’abitare - Nichi Vendola in Calabria, incontro con Sunia-Cgil per il diritto all’abitare - E’ sempre più ampio il numero delle famiglie che lottano per il diritto ad una casa dignitosa, per questo il Sunia-Cgil ha lanciato un appello, in difesa del diritto all’abitare in Italia ed in Europa ... strettoweb