Elezioni europee Presidente CNG | Giovani i più interessati a votare ma delusi dal dibattito elettorale

(Di venerdì 24 maggio 2024). Maria Cristina Pisani: Necessità di un maggiore coinvolgimento e attenzione verso le problematiche e le aspettative dei“Dall’indagine condotta dal CNG con l’Istituto Piepoli emerge una forte attenzione dellagenerazioni nei confronti delle. In termini di potenziale propensione ad andare a, che, come sappiamo, purtroppo non si trasforma integralmente in affluenza, quella tra i 18 e i 34 anni è la fascia d’età nella quale si registrano dati più elevati, raggiungendo addirittura quota 92% contro, ad esempio, il 57% di attenzione verso ledegli over 54”. Lo afferma ladel Consiglio Nazionale dei, Maria Cristina Pisani. “Sul piano, invece, delle ragioni del non voto, a un generale sconforto nei confronti della politica, che non risparmia neanche legenerazioni, gli intervistati tra 18 e 34 anni – prosegue Pisani – sono quelli che hanno indicato con maggior forza l’assenza, nel, dei temi di loro reale interesse, che li porta a sentirsi trascurati”.

Tra il 6 e il 9 giugno prossimi 359 milioni di cittadini europei avranno la possibilità di recarsi alle urne e scegliere come orientare politicamente il Vecchio continente, da tutti atteso più democratico, rappresentativo, economicamente stabile e -soprattutto- più pacifico, visti i venti di guerra che da oltre due anni soffiano intensi in Ucraina. panorama

Monique aveva solo 12 anni quando, il 17 giugno 1940, perse sua madre durante un bombardamento nazista in Francia. Jarmila ne aveva tre quando, negli anni Cinquanta, la polizia segreta della Cecoslovacchia la portò via dai suoi genitori, arrestati entrambi perché dissidenti. tpi

