Elezioni Europee - Pepiciello PAI | Fermare il randagismo e inasprire le pene per chi maltratta gli animali

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiFrancesco Pio, 45 anni, nato e cresciuto a Benevento con un amore spiccato per glied in particolar modo per i gatti. Un cosiddetto “gattaro” candidato allecon la lista Partitosta Italiano per la circoscrizione Sud. I motivi della candidatura: “Nasce dall’amore per glie per l’ambiente. Il mio obiettivo è quello di potermi battere per dare voce a chi non ne ha e per far riconoscere un innalzamento dello stato morale e giuridico del benessere animale. Una priorità dovrà essere l’inasprimento dellee delle aggravanti per chi uccide e. Voglio ricordare un caso tra i tanti, quello del gatto Leone scuoiato vivo e morto dopo qualche giorno di sofferenza che ancora non ha un colpevole, e tanti altri casi dove il colpevole è stato trovato ma nessuna pena è stata attuata. Le sfide del Partitosta: Un’altra battaglia che va fatta è quella perilnei paesi del mediterraneo, emergenza totalmente ignorata dal Parlamento Europeo.