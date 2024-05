Elezioni europee - il sondaggio Swg prima del silenzio elettorale | FdI il partito più votat - testa a testa fra Lega e Forza Italia-Noi Moderati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024)delper le, ecco l’ultimoSwg per La7 sull’orientamento di voto deglini oggi 24 maggio. Svettano Fratelli d’con 27,3%, ilDemocratico con il 22% e il Movimento 5 Stelle con il 14,7% dei consensi.-Noisono ex aequo all’8,6%. L’affluenza stimata per questeva dal 53% al 57%. Primo, tra i partiti minori a superare lo sbarramento del 4%, Verdi e Sinistra che si atal 4,6%. Altri due i partiti al di sopra della soglia di sbarramento sono Stati Uniti d’Europa al 4,2% e Azione al 4,0. Non supererebbero la soglia di sbarramento rimanendo fuori da Bruxelles Pace Terra e Dignità al 2,5% e Libertà al 2,0%. In base alle previsioni di voto, ecco secondo Swg l’elenco dei seggi al Parlamento europeo previsto per ognisopra lo sbarramento. L'articolo proviene da Open.