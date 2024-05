Eleonora Cozzella direttrice de Il Gusto La sostituzione di Luca Ferrua dopo lo scandalo Fritto misto è decisa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 24 maggio 2024)sarà la prossimade Il. Questo quanto risulta al Gambero Rossole dimissioni del giornalista, indagato nel caso sulpiemontese. Del resto, oltre a essere una autorevole firma dell'hub enogastronomico del Gruppo Gedi (e prima di Repubblica),è probabilmente la scelta "interna" che sembra avere più senso al momento e quella più accreditata. Il Cdr: ma quali auguri ale dimissioni di, intanto, il Cdr che fino ad ora non ha voluto rilasciare commenti sull'affair, manda un comunicato ai colleghi della Stampa in cui tira le orecchie ai dirigenti di Gedi. «Il Comitato di redazione ha inviato ieri sera il seguente messaggio a Maurizio Scanavino, Ceo di Gedi; Corrado Corradi, ad Gnn; Alessandro Bianco, responsabile Hr Gedi; Maurizio Molinari, direttore editoriale Gedi; Andrea Malaguti, direttore La Stampa - scrivono i membri del cdr - Nell'apprendere che è stata messa la parola fine alla spiacevolissima e deprecabile vicenda che ha interessato il collega, che con i suoi comportamenti ha certamente violato il codice etico aziendale recando a tutti, in primis ai colleghi della Stampa, un grave danno di immagine, ci duole leggere nel Vostro comunicato gli auguri per le sue prossime sfide professionali.