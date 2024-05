Educazione stradale | coinvolti 776 studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ben 776 alunni delle scuole superiori di primo gradonel programma diorganizzato dalla polizia locale. Il corso, coordinato dal commissario Fabrizio Dottori e con la partecipazione attiva degli agenti di pronto intervento, si è sviluppato da febbraio ad aprile per 50 ore di formazione complessive che hanno interessato 35 classi di seconda e terza media. Al termine del corso vi è stata una verifica finale che ha registrato punte di eccellenza e un generale apprezzamento per l’attività svolta che si è conclusa con il rilascio del relativo attestato di frequenza. "Malgrado i crescenti impegni legati alle mansioni istituzionali - ha sottolineato il comandante della polizia locale, Cristian Lupidi - abbiamo voluto riproporre a distanza di anni il corso di. Una utile occasione per fornire ai più giovani gli elementi base per una conoscenza delle norme del codice della strada da rispettare sia da parte dei pedoni che dei ciclisti, ma anche di coloro che vanno in ciclomotore tenendo conto che un domani ci saranno alunni che vorranno conseguire la relativa patente per tali mezzi a due ruote".