Edi Rama al vetriolo smentisce Repubblica | Rifarei cento volte l’accordo sui migranti con L’Italia Parole mai dette

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un Ediirritato e offeso,la ricostruzione di “”. Il premier non ha “cambiato idea” affatto sul protocollo suisiglato con. Invece con il titolo “scarica Meloni“, il quotidiano diretto da Molinari e gli altri giornaloni al seguito da giovedì fino a poche ore fa, avevano brindato al fallimento – presunto- delsiglato dalla premier e dal primpo ministro albanese.– tra l’altro molto offeso nel suo ruolo di ospite – ha rispedito al mittente la fake news: Nessuno “scarica” Meloni. “No, non ho cambiato idea né ho dato un’intervista- precisa duramente- . Ho fatto l’albanese che pratica la nostra antica religione dell’ospitalità. Offrendo il caffè a cari amici venuti dala Tirana”. Inizia così il lungo messaggio affidato a X dal premier albanese Edi, in cuialcune sue dichiarazioni contenute in un articolo disui centri per idelsu territorio albanese.