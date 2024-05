Economia circolare - al via Circularinvest | investimenti compresi tra 1 e 20 milioni

L’economia circolare si configura come potenziale motore di crescita dell’economia italiana e non solo. Questo è quanto emerso durante la conferenza “Quando la sostenibilità incontra l’economia circolare, tra riciclo e riuso“, che rappresenta una delle tappe fondamentali del ciclo di incontri “La sostenibilità incontra“, promosso dall’associazione Civita. quifinanza

Per scoprire ed immergersi nei tesori naturali della collina torinese, non lontani dal centro, sabato 25 maggio alle ore 16.30 verrà inaugurato il “Sentiero Rampante”. Si parte da Corso Casale n. 438/16 , in quella straordinaria realtà chiamata Borgo Rubens , immersa nel parco naturale di Superga. nuovasocieta

(Adnkronos) – L'impegno delle istituzioni nazionali, degli enti locali e dei singoli cittadini nel riciclo dei rifiuti ha portato a risultati di grande valore per il nostro Paese. Al punto che, un quinto di ciò che l'Italia produce proviene dal riciclo, un dato che ci posiziona al secondo posto in Europa in quanto ad economica […] L'articolo Economia circolare, Italia leader in Europa proviene da Webmagazine24.

