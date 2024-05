Ecco lo ’Sciacchetrà del migrante’ | Modello di integrazione sociale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Per Giosuè Carducci è "l’essenza di tutte le ebbrezze dionisiache" e Gabriele D’Annunzio lo descrive come "profondamente sensuale". Dai riflessi ambrati e dal profumo inteso di passito, con note che richiamano il miele e un sapore armonico con retrogusto mandorlato, lo sciacchetrà è il prezioso nettare da sempre simbolo delle Cinque Terre che oggi acquista il sapore di un valore aggiunto. Dopo più di due anni di lavoro, infatti, sono pronte le prime 56 bottiglie dellodel, il pregiato passito Doc dell’azienda agricola Possa di Riomaggiore, prodotto nell’ambito del ’Progetto IntegrAzioni’ che conta oggi ben 80 partner ed è nato grazie a un protocollo d’intesa siglato nel 2016 da Fondazione Carispezia con Caritas Diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato, Parco Nazionale delle 5 Terre, Confagricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori. "Si tratta di un bellissimo progetto di inclusione– esordisce Linda Messini, vicepresidente di Fondazione Carispezia – che offre la possibilità a persone (che altrimenti sarebbero vissute in una situazione di fragilità e isolamento) di trovare una collocazione lavorativa e anche tutta la dignità che in esso il lavoro comporta.